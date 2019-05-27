Ordu arı sütü üretiminde iddialı: Ekonomiye çok ciddi katkısı olacak

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da birliklerine kayıtlı 3 bin 500 arıcının olduğunu ve bu arıcıların Türkiye'nin 45 farklı ilinde gezginci olarak arıcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

530 bin kovanla Ordu'da arıcılığın yapıldığını aktaran Çiftçi, Türkiye'de Ordu'nun bal üretiminde birinci, üye sayısında ise ikinci olduğu bilgisini verdi.

Çiftçi, arının sadece balından faydalanılmadığını belirterek, son yıllarda özellikle ev hanımlarına yönelik açılan kurslarla arı sütü miktarının artırılması noktasında çalışmalara ağırlık verildiğini dile getirdi.

Arı sütü üretiminde en iddialı illerin başında gelmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Çiftçi, "Arının sadece baldan ibaret olmadığını, diğer ürünlerinin de geliştirilmesi adına elimizden geleni yapacağız. Gerek büyükşehir belediyemiz, gerek DOKAP ve gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Arı sütünün artırılmasıyla ekonomiye çok ciddi katkı sunulacağının altını çizen Çiftçi, "Arı sütüyle ilgili üretim ülkemizde oldukça az. Bu sütün önemli kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Amacımız yürüttüğümüz çalışmalarla en azından iç piyasadaki talebi karşılamak. Bunun bölgemiz adına kazanç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Arı sütünün gram olarak satışa sunulduğunu ve birçok faydası olduğunun bilindiğini dile getiren Çiftçi, her geçen yıl bu ürüne talebin arttığını vurguladı.

Çiftçi, kilogram fiyatı 5 ile 10 bin lira arasında değişen arı sütünün artırılması konusunda kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

(AA)