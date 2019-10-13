Operatörlerin rekabetiyle 129 milyon numara taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5’e yükseldiğini bildirdi. Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına olduğuna işaret ederek, “Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu, taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı.” diye konuştu.

ORTALAMA AYDA 476 DAKİKA

Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ışığında, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu. Rapor kapsamında incelenen Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye’nin, geçmiş dönemlerdeki birinciliğini bu dönemde de koruduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanız Cahit Turhan, yılın ikinci çeyrek verilerine göre, aylık ortalama konuşma süresinin 476 dakika olduğunu dile getirdi.

MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 61.5 MİLYON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit yılın ikinci çeyreği sonunda toplam genişbant abone sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 75,3 milyona yükseldiğini bildirdi. Bu rakam içinde mobil genişbant abone sayısının 61,5 milyona yükseldiğini aktaran Turhan, sabit genişbant internet abone sayısının da 13,8 milyona ulaştığını kaydetti.

FİBER İNTERNET KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 15.2 ARTTI

Sabit genişbant internet abone sayısındaki artış incelendiğinde, en yüksek artışın “eve kadar fiber” abone sayısında yıllık bazda yüzde 46,6’lık artışla gerçekleştiğini vurgulayan Turhan, toplam fiber abone sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,2 artışla 3 milyona ulaştığını dile getirdi. Turhan, kablo internet abone sayısının yıllık yüzde 14,4 artarak 983 bine ve xDSL abone sayısının yıllık yüzde 5,4 artarak 9,6 milyona ulaştığını aktardı.

4.5G ABONE SAYISI 73.4 MİLYONU AŞTI

4.5G hizmeti altyapısının yaygınlığının arttığını vurgulayan Turhan, bu hizmete abone olanların sayısındaki artışın da sürdüğünü ifade etti. Turhan, yılın ilk yarısı sonunda 4,5G abone sayısının 73,4 milyonu aştığına dikkati çekerek, hem cihazı hem de SIM kartı uyumlu olduğu için bu hizmeti kullanabilen abonelerin sayısının 43,6 milyonu bulduğunu bildirdi.