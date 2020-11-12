Online emekli maaşı hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020-2021 Emekli bağkur aylık maaş bilgisi sorgulama

Emekli maaşı hesaplama işlemleri E Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. E-Devlet kimlik doğrulaması ile sanal devlet portalına giriş yapan emekliler, SGK emekli maaşı sorgulama hizmetleri olan ‘4A emekli aylık bilgisi’ SSK (4A) emeklileri, ‘4B emekli aylık bilgisi’ Bağkur (4B) emeklisi ve ‘4C emekli aylık bilgisi’ Emekli Sandığı (4C) emeklisi tarafından kullanılarak emekli aylık bilgileri öğrenilebiliyor.

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz.

SGK internet hizmetleri emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemini internete taşıdı. Mükellefler, internette emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemi artık internette emekli maaşının ne kadar olacağını hesaplayabiliyor veya emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenebiliyor. SGK emekli maaşı hesaplama ve sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Teknoloji çağında artık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sigorta hizmetleri ve emeklilik işlemleri konusunda vatandaşa dijital hizmetler sunulmaya başlandı. 2006 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurularak, Türkiye’de uygulanan tüm sigorta sistemlerini çatısı altında bir araya getiren Sosyal Güvenlik Kurumu, dijital hizmetler konusunda vatandaşa geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle günümüzde sigorta mükellefleri internet ortamı üzerinden emekliliklerine ilişkin olarak en çok merak ettikleri sorulardan birisi olan emekli maaşının ne kadar olacağı bilgisine emekli maaşı hesaplama ve sorgulama online işlemi ile ulaşabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dijital platform üzerinde yer alan e-SGK ağı hizmet uygulamaları arasında yer alan SSK emekli maaşı hesaplama uygulaması üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan SSK emeklilik şartlarını tamamlaması durumunda ne kadar emekli maaşı alabileceklerinin tüm SSK sigortası mükellefleri tarafından görülebilmesi sağlanıyor. Bu çerçevede günümüzün hızla gelişen teknolojileri sayesinde yaşamının her alanında internet ortamı hizmetlerine kolay bir şekilde erişim sağlayabilme şansına sahip olabilen Sosyal Sigortalar Kurumu mükellefleri internet üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SSK emekli maaşı hesaplama uygulamasını kullanarak sadece dakikalar içerisinde alacağı SSK emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenebilme şansına sahip olabiliyor.

Elektronik ortam üzerinde yer alan SSK emekli maaşı hesaplama uygulaması üzerinde tüm SSK sigortalısı tarafından ‘T.C. kimlik numarası’, ‘SSK sicil numarası’, ‘doğum tarihi’, ‘baba adı’ ve ‘nüfus il’ bilgisi girilerek SSK emekliliği döneminde devletten alınabilecek SSK emekli maaşı hesaplanabiliyor. SGK ayrıca emeklilerinde e-Devlet üzerinden emekli maaşı sorgulama yapabilmelerine imkan verecek dijital hizmetler sunuyor. Bu çerçevede e-Devlet kimlik doğrulaması ile sanal devlet portalına giriş yapan emekliler, SGK emekli maaşı sorgulama hizmetleri olan ‘4A emekli aylık bilgisi’ SSK (4A) emeklileri, ‘4B emekli aylık bilgisi’ Bağkur (4B) emeklisi ve ‘4C emekli aylık bilgisi’ Emekli Sandığı (4C) emeklisi tarafından kullanılarak emekli aylık bilgileri öğrenilebiliyor. Sigorta emeklileri e-Devlet sistemi üzerinden yapabildiği emekli maaşı sorgulama işlemi ile hem güncel ayın hem de geçmiş dönemlerin emekli maaşı bilgilerine ulaşabiliyor.

4B (Bağ-Kur) emekli maaş hesaplaması

2000 yılından öncesi için yapılan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70’i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş durumlarda ise bir önceki basamağa göre hesaplanır.

*2000-2008 yılları arası için 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı

2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı = Ağırlıklı ortalama şeklindedir.

* 2008 yıllı sonrasındaki dönemde 4B emekli maaş hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı

Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.