Onlar yıkmazsa biz yıkacağız!

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum kıyılarında denetlemelerde bulundu. Toplam 1611 konutun bulunduğu imara aykırı 8 inşaat mühürlendi. Son günlerde sosyal medyada çok tartışılan Bo Viera projesi de mühürlenen ve cezai işlem uygulanan projeler arasında yer alıyor. İncelemeleri sonrası basına açıklama yapan Bakan Kurum, bu inşaatların imara aykırılıklarını gidermek zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

BİR AY SÜRE TANINDI

“100 kişilik ekibimiz sahada dolaşıyor, bu inşaatlara tebligatları yapılacak. Bir aylık süre içerisinde imara ve imar planlarına aykırılıkları giderecekler. Kaçakları yıkacaklar. Gidermemeleri durumunda yıkımları biz resen yapacağız. İmara aykırılığı kaldırmadığı sürece inşaata devam edemezler. İmar Kanunu kapsamında durdurma, yıkım ve para cezasına çarptırılacak ilgiler hakkında da TCK gereği işlem yapılacak. Denetimlerimize 81 ilde devam edeceğiz.” Türkiye genelinde devam eden denetimler hakkında da bilgi veren Kurum, “Son bir yılda 20 bin tane kaçak yapı tespiti yapıldı. Bunların 7 bin 200’ü sahil kesiminde” dedi.

Tartışılan proje durduruldu

SOSYAL medyada gündeme gelen Besa’ya ait The Bo Viera projesiyle ilgili de bilgi veren Kurum, “Hem kıyı yapılarında hem de kara tarafında aykırılık tespit edildi. Ayrıca görüntü kirliliği sorunu var. Tüm cezai işlemler yapıldı. Söz konusu proje de bir aylık süre içerisinde imara aykırı kısımlarını yıkmak zorunda” diye konuştu.

En lüks zincirler de var

8 projede 1611 konut, 4 otel mühürlendi. İşte o projeler:

? Aksoy Holding/Epique Island: Yalıkavak’ta bulunan 75 adet villa ve kıyı yapıları bulunan proje durduruldu.

? Besa İnşaat/The Bo Viera: Gündoğan’da 90 odalı otel ve 330 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje mühürlendi.

? Mesa/Mesa Gölköy Bodrum: Gölköy’deki projede 116 konut var.

? Nef/Gökçebel Bodrum: Yalıkavak’taki projede 350 konut, otel ve kıyı inşaatı durduruldu.

? Varyap/Yalıkavak Residence: Yalıkavak’ta inşa edilen projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu.

? Deniz GYO/Le Chic Gümbet: Gümbet’te inşaatına başlanan projede 131 konut ve kıyı yapıları bulunuyor.

? Astay Gayrimenkul/Four Seasons: Yalıçiftlikte’ki 400 konut ve otel inşaatı durduruldu.

? Astaş Holding/Mandarin Oriental: Göktürkbükü’nde yapılan 50 konut ve otelden oluşan proje mühürlendi.