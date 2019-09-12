Öncelikli sektörler bu ay çalışmaya başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ve Türkiye’nin birlikte çalışarak tüm engelleri aşabileceğini belirterek, “ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 5 günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda ABD hükümetinin bu konuları ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte” dedi. Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, her sektörün ayrı bir çalışma ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

İLGİ DUYDUKLARI SEKTÖRLER

“Biz bu çalışmaları Sayın Ross’la paylaştık. Oluşturulan çalışma gruplarının raporları birbiriyle örtüşür nitelikte. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sektör bizim için önemli. ABD tarafının da fazla ilgi duyduğu sektörler var. Biz de bazı sektörleri ilk safhada birlikte çalışmak üzere seçtik. Sektörel çalışma grubunun çalışması bu ay başlayacak, biz hazırız.” Pekcan önceki gün, tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini bildirmişti.

TÜRKİYE HER ALANDA BÜYÜK BİR ÜLKE

ABD Ticaret Bakanı Ross da, Türkiye’nin bin yıldır olduğu gibi her alanda bugün de çok güzel ve büyük bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2.5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ross, “Türkiye’de iş yapan 1700 ABD şirketi var” dedi. Ross, şöyle konuştu:

31 MİLYAR $’A ULAŞTI

“Bu şirketler 78 bin Türk istihdam ediyor ve Türkiye’deki toplam varlıkları 31 milyar dolar değerinde. Burada her iki ülkenin de ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz. Türk şirketleri de ABD’ye doğrudan yatırım yapıyor. Bu yatırım geçen yıl rekor kırdı ve 300 milyon dolara ulaştı.”

‘PARAZİT’E KARŞI SOMUT ADIM

ROSS, sözlerini şöyle tamamladı: “En acil ihtiyacımız olan, spesifik ve somut verileri duyurmamız. Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek.”