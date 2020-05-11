On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 11 Mayıs 2020 açıklandı mı?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği On Numara sonuçları bugün yoğun olarak araştırılıyor. Şanslı rakamları merak edenler “On Numara 11 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında pazartesi günleri gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ ve “aksam.com.tr” adresleri üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 11 Mayıs 2020 MPİ On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 4 Mayıs sonuçları: 4, 7, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80