On Numara sonuçları 18 Mayıs 2020 belli oldu! MPİ On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

Para kazanmak isteyenlerin merak ettiği On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da düzenlenen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte On Numara 18 Mayıs 2020 sonuçları...



MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara sonuçları saat 21.15'te belli oldu. Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen çekiliş sonuçları 'mpi.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte şanslı rakamlar...

On Numara 18 Mayıs sonuçları: 01, 02, 05, 10, 16, 26, 28, 34, 39, 46, 49, 50, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 74

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 11 Mayıs: 02, 03, 06, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 44, 49, 51, 53, 67, 72, 75, 76, 79

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.