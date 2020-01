On Numara sonuçları 13 Ocak 2020! MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

13 Ocak On Numara sonuçları şanslı rakamları merak eden kişiler tarafından aratılıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severlerin gözü Milli Piyango İdaresi’e çevrildi. Pazartesi günleri İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. On Numara sonuçları açıklandı! İşte 13 Ocak 2020 On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları 13 Ocak 2020: 01, 03, 05, 07, 08, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.