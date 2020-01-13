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  3. On Numara sonuçları 13 Ocak 2020! MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları 13 Ocak 2020! MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları 13 Ocak 2020! MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları bugün aratılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. On Numara’nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 282.920,60 TL’nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Haberimiz içerisinden 13 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

13 Ocak On Numara sonuçları şanslı rakamları merak eden kişiler tarafından aratılıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severlerin gözü Milli Piyango İdaresi’e çevrildi. Pazartesi günleri İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. On Numara sonuçları açıklandı! İşte 13 Ocak 2020 On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI 13 OCAK 2020 BELLİ OLDU!

13 Ocak On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı! 

On Numara sonuçları 13 Ocak 2020: 01, 03, 05, 07, 08, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

 

 


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