Olumlu sinyaller geliyor! Reel sektörde iyileşme başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektörde iyileşme başladığını ve olumlu sinyaller geldiğini belirterek, “OSB’lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor” dedi. Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından video konferansla düzenlenen DEİK Talks programına katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, sanayi üretimini, kapasite kullanım oranlarını, imalat siparişlerini ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini anlık izlediklerini söyledi.

YATIRIM KONUŞULUYOR

Varank, son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu sinyallerin geldiğini anlattı. Varank, OSB’lerdeki elektrik tüketiminin mayıs itibarıyla artmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu: “Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde de toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geliyorum. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkânlarından söz ediyor. Tabii biz de, bu potansiyeli hayata geçirecek adımlara odaklanıyoruz. Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale getirecek ve her durumda ayakta tutacağız.”

OSB’LERE TARAMA TESTİ

Varank, normalleşme sürecinin bir diğer kritik politikasını Organize Sanayi Bölgeleri’nde başlattıkları Kovid-19 testlerinin oluşturduğunu belirterek, Gebze ve Ankara’da testlerin yapıldığını söyledi. Varank, “Vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep’te de tarama testini yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİCİYİ KORUYACAK ADIM



800’den fazla ürünün ithalatında ek vergi uygulanacak. Resmi Gazete’de yer alan karara ek gümrük vergisi kapsamında, inşaatta kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünler, otomotivde kullanılan yedek parçalar, televizyonlar, plastik ve kauçuk ürünler, bazı kimyasal maddeler, kağıt, tekstil sanayiinde kullanılan ipliklerle bazı sayaç ve kalibrasyon makineleri dahil 800’den çok ürün yer alıyor. Ek gümrük vergisi 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a varan oranlarda, 1 Ekim’den itibaren de 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

TESİSLERE ‘GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’



Bakan Varank, ‘Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nun tanıtımına da katıldı. Varank, “Sanayi tesisleri, kılavuzda yer alan standartları sağlıyorsa TSE’ye başvurabilecek. Bir kontrol listemiz olacak. Başvuran işletmeleri buna göre denetleyecek ve geçenlere de adeta uluslararası bir kalite belgesi şeklinde ‘Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ vereceğiz” ifadelerini kullandı.