Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9723
  • 6,6991
  • 244.247
  • 95.932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ÖİB'den taşınmaz satışlarına onay

ÖİB'den taşınmaz satışlarına onay

ÖİB'den taşınmaz satışlarına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi. Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken özelleştirme kapsam ve programına alınan Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tuna Yapı Gıda Sanayi Pazarlama Taahhüt İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti'ye satışına onay verildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın da 262 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ayşe Çetin'e satılması kararlaştırıldı.
 
(AA)
Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Akalın'dan Alanyaspor'a sürpriz destek
Can Yaman'ın annesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola'dan evlilik sorularına cevap!
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Sevdikleriyle telefonda konuşurken onları ikna etmeye çalışanlar kesinlikle vazgeçmez...

Sevdiklerimi Bir Konuda İkna Etmeye Çalışırken

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kastamonu'da mermer ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!