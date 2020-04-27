Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, geçtiğimiz yıl öğretmenlere, süre şartı aranmaksızın 23 İl'e tayin hakkı verilmesiyle ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Öğretmenlere süre şartsız tayin hakkı 2020 verilecek mi? MEB süre şartsız tayin açıklaması var mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Öğretmenlere süre şartsız tayin hakkına dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENLERE SÜRE ŞARTSIZ TAYİN HAKKI VERİLECEK Mİ?



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, geçtiğimiz yıl öğretmenlere, süre şartı aranmaksızın 23 İl'e tayin hakkı verilmesiyle ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Zorunlu hizmetini tamamlayarak Batı illerine gelen öğretmenler, geçen yıldaki gibi, süre şartı aranmaksızın Doğudaki #23iletayin hakkı istiyorlar. Bununla ilgili bugün görüştüğüm @tcmeb üst düzey bürokratları talebe olumlu baktıklarını ve gereğini yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Geçtiğimiz yıl bu kapsamda atama yapılan 23 il:

1 - Adıyaman 2 -Ağrı 3 -Ardahan 4-Batman 5 - Bingöl 6 -Bitlis 7 - Diyarbakır 8 - Elazığ 9 - Erzincan 10 - Erzurum 11 - Gaziantep 12 - Hakkari 13 - Iğdır 14 - Kars 15 - Kilis 16 - Malatya 17 - Mardin 18 - Muş 19 - Siirt 20 - Şırnak 21 - Şanlıurfa 22 - Tunceli 23 - Van