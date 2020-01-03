Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2020 öğretmen maaşları enflasyon zammı belli oldu mu?

2020 yılında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. 2020 öğretmen maaşları enflasyon zammı belli oldu mu? Enflasyon rakamları saat 10:00’da açıklanacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. TÜFE temmuz-kasım döneminde yüzde 5.71 artış kaydetti. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur maaaşlarına yüzde 6 oranında zam gerçekleştirildi.