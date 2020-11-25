OGM'nin hava gücü filosu güçleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) hava gücü filosunu daha da güçlendireceklerini bildirdi. Pakdemirli, bu yıl ‘İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) orman yangınlarında sık sık kullandıklarını belirterek, “Yangına ilk müdahale süresi 2003’te ortalama 40 dakikayken, bu süreyi 2020’de 12 dakikaya indirdik. 2023’e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu yıl ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık” dedi.

5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI



Orman varlığını son 18 yılda 2.1 milyon hektar artırmayı başardıklarını belirten Pakdemirli, “2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30’una çıkarmak” dedi. Orman köylülerini unutmadıklarına da işaret eden Bakan Pakdemirli, “Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020’de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesinin 2021’de 300 milyon liraya çıkarılmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Bu yıl teşkilata 5 bin memur ve personel alımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Pakdemirli, “5 bin geçici işçi alımı için de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.