OGM sözleşmeli personel alımı şartları neler? OGM işçi alımı 2020 ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü alım yapılıyor. OGM bünyesine 122 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Başvurular belirtilen internet adresi üzerinden online bir şekilde alınacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. OGM sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylara 2020 haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz..

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2020 OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar 01/06/2020 - 12/06/2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 12/06/2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek

haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- C sınıfı ehliyete sahip olmak,

- Cinsiyeti Erkek olmak,

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,