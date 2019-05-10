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OGM 5000 personel alacak

OGM 5000 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yakından araştırılıyor. OGM 5000 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından OGM personel alımı başvuru şartları takip ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yakından araştırılıyor. OGM 5000 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından OGM personel alımı başvuru şartları takip ediliyor. 

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır.

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