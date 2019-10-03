OGM işe alım sonuçları bugün açıklanıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapıyor

OGM işe alım sonuçları için heyecan giderek artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yerleştirme sonuçlarının 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifresi ile sorgulanabileceği duyurulmuştu. İşte OGM sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

OGM İŞE ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlan olunur.