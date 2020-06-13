OGM geçici işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM geçici işçi alımı şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için geçici işçi alımı yapıyor. 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Geçici işçi olarak çalışmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartları araştırmaya başladı. Belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklardır.

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OGM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklardır. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR Açık İş İlanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden açıklanacak.

OGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

OGM geçici işçi alımı için genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartların ilki Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak olarak belirtildi.

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması istendi.

Ayrıca, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olma, askerlik ile ilişiği olmama (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak) şartı da aranıyor.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor.

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olma şartı da aranıyor.

ÖZEL ŞARTLAR

OGM işçi alımı için aranan özel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor: En az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak.(Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)