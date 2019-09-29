Öget Kantarcı: Her 100 satıcımızdan biri milyoner oluyor

2011 yılında dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan e-Bay tarafından satın alınan GittiGidiyor, e-Bay’in uluslararası gücünü de kullanarak Türkiye’deki irili ufaklı KOBİ’leri ihracatçı yapmaya soyundu. Türkiye’den ürünler, e-Bay’in 190 ülkesindeki aktif 182 milyon aktif alıcısıyla buluşuyor. Siparişler, şirketin deposundan alınıp; Almanya’ya, İngiltere’ye hangi adresten istendiyse; o evin kapısına kadar götürülüyor. Siteye ürününü koyan KOBİ, kolunu bile kaldırmadan ihracatçı oluyor. E-ticarete geçen KOBİ’lerin satışlarında yüzde 30 artış olduğunu vurgulayan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA (Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Azerbeycan’dan da sorumlu) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Bugüne kadar her 100 satıcımızdan biri milyoner oldu” diyor.

BUNDAN KOLAY AZ İŞ VARDIR

KOBİ’lerin e-ticarete girmesi zor, meşakkatli bir süreç mi?

Bir KOBİ’nin bizde mağaza açması çok çok kolay. Bu hizmeti veren müşteri hizmetlerimiz sadece bir telefon uzaklığında. Bundan daha kolay az iş vardır herhalde. Mağaza açtığınızda hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Satış yapıldığında komisyon ödenen bir platformuz. KOBİ’lere işini büyütmek için yapacağı küçük bir efordan söz ediyoruz.

Peki e-ticarete giren KOBİ’lerin gelirlerinde nasıl bir artış oluyor?

Yüzde 30 civarında artış oluyor. Bugüne kadar her 100 satıcımızdan biri milyoner oldu. Yani bu kişiler her yıl en az 1 milyon TL’lik satış yapıyorlar. GittiGidiyor olarak Türkiye’de 2.2 milyon kişinin gelirine doğrudan katkı sağlıyoruz. Büyük bir ekosistem ve çok hızlı bir şekilde büyüyor.

Bunun bir adım sonrası da e-ihracat değil mi.. Bu konuda hedefleriniz nasıl?

Biz bu anlamda e-Bay’in gücünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bu da bizim global bir platform olmamız demek. Bu proje 2018’de başladı. 2019’da ivme kazandı. 2020’de daha da hızlanacak. Hala 50 Türk satıcımızın 10 binin üzerinde ürünü e-Bay’in değişik ülkelerinde listeleniyor. 2020’deki hedefimiz 1000 satıcıyı geçmek. Burada satıcının işini ciddi anlamda kolaylaştırıyoruz. Firma sadece ürünlerini GittiGidiyor’da listeliyor. Biz, ürünü deposundan alıp, sipariş Almanya’dan İngiltere’den nereden geldiyse o eve kadar iletiyoruz.

CÜMBÜR CEMAAT TÜRKİYE’YE GELDİLER

Dünya e-ticaret pazarı hangi seviyeye ulaştı. Türkiye’de durum nedir?

Dünyaya baktığımızda 4.1 trilyon dolarlık bir e-ticaret hacminden bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelerde online perakendenin geleneksel perakende içindeki oranı 15-16’lara kadar çıkmış durumda. Türkiye’de ise e-ticaret pazarı 2014-2018 yılları arasında ortalama yüzde 33 büyüdü. 2018’de 60 milyar liralık hacme ulaştı. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı 2018’de yüzde 5,3’e çıktı. Bu yıl ise e-ticarette yüzde 30-35’lik bir büyüme bekliyoruz. Geçen yıl dünyanın bütün büyük e-ticaret oyuncularının cümbür cemaat Türkiye’ye girdiğini gördük. Dünyada bütün büyüklerin bu kadar hızlı girdiği tek pazar Türkiye. Bu da çok sevindirici. Çünkü Türkiye’nin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani daha gidecek çok yolumuz var.

ARTIK DİRENMEK MÜMKÜN DEĞİL

Uzun süre e-ticaretin geleneksel perakendeyi bitireceği konuşuldu. Gerçekten perakende sektörü için bir tehdit misiniz?

Bu aslında yıllar öncesinin endişesiydi. Şimdi perakendeci arkadaşların hepsinin internette de birer mağazası var. Ve çoklu kanalı kullanan bütün perakendeciler, satışlarını yukarı çektiler. Dijital dünyaya dönüşümü engelleyemezsiniz. Artık buna direnmek mümkün değil. Dolayısıyla e-ticaret için tehdit değil fırsat demek daha doğru olur.

EN HIZLI BÜYÜYEN 3 ÜLKEDEN BİRİ

E-Bay yönetiminin Türkiye’ye bakışı nasıl?

Biz e-Bay’in en hızlı büyüyen 3 ülkesinden biriyiz. Dolayısıyla üst yönetim de Türkiye’yi çok yakından izliyor. Ekonomik ve politik gelişmeleri de günlük olayları da takip ediyorlar. Türkiye’ye inançları çok yüksek. Hatta haziran sonunda dünya başkanımız geldi. Türkiye’ye ne kadar güvendiğini belirttiler. Bunu yalnız burada değil, uluslararası platformlarda da anlatıyorlar. Bizde dijitale doğmuş olan ciddi bir genç jenerasyon var. Asıl gelecek vaad eden 18-24 yaş arası bu kesimde. Bu anlamda Türkiye Avrupa’dan çok daha fazla gelecek vaad eden bir ülke.

AMERİKA’YA CEZVE, TAYVAN’A ÇAYDANLIK...

Şu anda durum ne? Hangi markalar, hangi ürünler tercih ediliyor?

Derimod’la başlattığımız e-ihracat atılımını DeFacto gibi Türkiye’nin önde gelen markalarıyla sürdürüyoruz. Adetler çok hızlı artıyor. Şu ana kadar yerli ürünleri en çok Almanya, ABD ve İngiltere’ye sattık. Amerika’ya cezve, İngiltere’ye ütü masası satıyoruz. En son Tayvan’a çaydanlık sattık. Şu anda ayakkabı birinci sırada. Ev tekstili çok iyi satıyor.

MÜŞTERİNİN KİŞİSEL ASİSTANI OLACAĞIZ

E-ticarette ileride nasıl teknolojilerle karşılaşacağız?

E ticaret şu anda arama bazlı gidiyor. Siz ihtiyacınızı internetten arıyorsunuz, gelen sonuçlar arasından seçim yapıyorsunuz. 1-2 sene sonra ise ihtiyaçlarınızı siz söylemeden ya da internette aramadan biliyor olacağız. Bunu da giyilebilir teknolojilerle yani belki saatlerle belki de gözlüklerle yapacağız. Mesela eğer düzenli olarak haftada bir traş bıçağı kullanıyorsanız, siz sipariş vermeden size ayda 4 bıçak gönderiyor olacağız. Yani biraz daha ‘kişisel asistanlara’ dönüşecek.