Ofis mobilyaları eve taşınıyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket evde çalışma düzenine geçince evlere ofis ortamı kurulmaya başlandı. Evinin bir odasını çalışma odasına çevirenlerin sayısı artarken, mobilyacılar da tüketicilerden gelen talebe cevap vermek için evde çalışmaya uygun mobilya üretimine başladı. Aynı zamanda ofis mobilyaları üreten MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, nisan ayından itibaren tasarımlarının 15-20’sini değiştirip evlere uygun ofis mobilyası haline getirdiklerini söyledi. Çalışkan, mart ayında yüzde 30, nisan ayında ise yüzde 40-50 küçülen sektörde çalışma masası, sandalye, daha rahat minimal koltuk gibi evleri çalışma odalarına dönüştüren markalarda bir hareketlilik olduğunu vurguladı.

HEM İŞ HEM YEMEK MASASI



Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de koronavirüsle birlikte yeni dönemde insanların evden çalışmaya devam edeceklerini bu nedenle evlerin, ofis gibi verimli çalışılabilecek alanlar haline geleceğini belirtti. Art Design olarak eve iş getiren kesimlerin kullanımına uygun iş ve ev mobilyasını harmanladıkları yeni tasarımlar geliştirdiklerini anlatan Terzi, “Örneğin; sandalyelerimize USB girişleri ekliyoruz. Yemek masalarını çalışma masasına da uygun bir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇIK OFİS MODELİNE SON



36 bin üretici ve 10 bin ihracatçının olduğu Türkiye mobilya sektörü 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. 20 milyar dolar hacme sahip sektörün yüzde 15-20’si ofis mobilyasından oluşuyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da, geçen yılı 3.5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün, koronavirüs nedeniyle bu yıl ihracatta yüzde 40-50’lik kayıp yaşayacağına dikkat çekti. Bu yıl özellikle ofis mobilyalarında değişim yılı olacağını dile getiren Gürcan, “Bu dönemde şirketler açık ofis sisteminden kapalı ofislere dönecek. Masalar arasında cam bölmeler olacak” değerlendirmesinde bulundu.

KAPSÜL VE KABİN TASARIMLAR GELİYOR



MODOKO Başkanı Çalışkan’ın verdiği bilgilere göre, normalleşme süreciyle ofis mobilyalarında da değişimler yaşanacak. Ofis masalarında standart ölçü olan 80 cm, yerini 160 cm’lik yeni masalara bırakırken, açık ofislerin yerini kapalı ofisler alacak. Masalar arasında 1.5 metre mesafe bırakılacak. Restoran, AVM, kafe gibi ortak kullanım alanlarına kapsül ve kabin şeklinde diğer müşterilerden izole edilen yeni mobilyalar üretilecek.