OECD'den büyüme çarkı

Türk ekonomisinin koronavirüse rağmen beklenenden çabuk iyileşme göstermesi uluslararası kuruluşları şaşırtıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından OECD’den tam tersi bir adım geldi.

YÜZDE 2.9’A ÇEKTİ



OECD Türkiye’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yayımladığı son raporda Türkiye için daha önce açıkladığı 2020 daralma tahminini yüzde 4.8’den 2.9’a çekti. Ancak 2021 büyüme tahminini de yüzde 4.3’ten 3.9’a geriletti. Türkiye ekonomisiyle ilgili geçen yıl da karamsar tablo çizen ve ilk tahmininde ‘Türkiye yüzde 2.6 küçülecek’ diyen OECD son revizyonunda yüzde 0.3’lük büyüme öngörmüştü. Türkiye ise geçen yıl 0.9 büyümüştü.

İYİMSERLEŞTİ



OECD dün ayrıca 2020 yılı için küresel ekonomi için yüzde 6 küçülme öngörüsünü yüzde 4.5’e revize etti. 2021 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 5 olarak açıkladı. Rapora göre bu yıl OECD ülkeleri arasında yüzde 1.8 ile sadece Çin’in büyüme kaydetmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük 2. ekonomisinin gelecek yıl ise gaza basarak yüzde 8 büyümesi bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise tahminlere göre bu yıl yüzde 3.8 küçülecek ancak gelecek sene yüzde 4 büyüyerek kaybını telafi edecek. Bu arada Moody’s geçen haftaki not indirimine bağlı olarak dün de 13 Türk bankasının notunu indirdi.