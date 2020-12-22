Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar, ödenek ile ilgili gelişmelerin neler olduğunu araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerleri için yeni başvuru süreci başlatılmıştı. Ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için talepte bulunabiliyor. Peki, Ocak'ta kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ OCAK'TA YATACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlara Aralık ayı ödemesi, Ocak ayında yapılacak. Ödeme tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni bir uzatma kararı alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

YENİ BAŞVURULAR ALINIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."

Ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için talepte bulunabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2021 NE KADAR OLACAK?

Kısa Çalışma Ödeneği 2021 ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde:

Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.