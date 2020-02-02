Ocak enflasyon oranı 2020 ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE enflasyon oranı açıklandı mı?

Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. 2020 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Bu açıklamaya göre kira artış oranı da belli oluyor. Ocak ayında açıklanan aralık ayı rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon oranı ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklandı.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. Yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,84 ile son 3 yılın en düşük yıl sonu rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,74 ile AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 0,45'in üzerinde artış gösterdi. Yıllık enflasyon da 1,28 puan artarak yüzde 10,56'dan yüzde 11,84'e yükseldi. Böylece son 3 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu görüldü. 2017 ve 2018'de yıl sonu enflasyonu yüzde 11,92 ve yüzde 20,30 olmuştu.