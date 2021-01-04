2021 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu, zam yüzde kaç? Ocak ayı kira artış oranı açıklandı!
Ocak ayı kira artış oranı açıklandı. Bugün saat 10:00 itibarıyla TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni yılla beraber gelecek olan yeni oranları bir an önce duymak istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 aylık TÜFE verileri dikkate alınarak yeni oranlar ortaya çıkarılıyor. Ocak 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? Yeni yıl ile merak edilen ocak ayı kira artış oranı sizlerle..
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği ocak ayı kira artış oranı açıklandı. Her ayın başında açıklanan kira zamlar hem kiracılar hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 12 aylık TÜFE verileri baz alınarak hesaplanan kira zammı geçen ay %12,04 olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni kira artış oranları duyuruldu. Peki, Ocak 2021 kira artış oranı ne kadar oldu?
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. İşte yeni zam oranı...
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
OCAK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %12,28
Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 128 TL
Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128 TL
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.