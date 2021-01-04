2021 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu, zam yüzde kaç? Ocak ayı kira artış oranı açıklandı!

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği ocak ayı kira artış oranı açıklandı. Her ayın başında açıklanan kira zamlar hem kiracılar hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 12 aylık TÜFE verileri baz alınarak hesaplanan kira zammı geçen ay %12,04 olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni kira artış oranları duyuruldu. Peki, Ocak 2021 kira artış oranı ne kadar oldu?

2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. İşte yeni zam oranı...

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %12,28

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 128 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128 TL

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.