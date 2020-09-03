Ocak-ağustos döneminde en fazla gümüş kazandırdı

Kovid-19 ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda emtia fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 57,6 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde gümüş yatırımcısına en fazla kazandırmıştı.

Gümüşün ardından altın yatırımcısına yüzde 29,7 kazandırdı. Yıl boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişini sürdürdü. Salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

Altının onsu geçen ay 2.075,11 dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Altının ardından doğal gaz yüzde 20,1, paladyum yüzde 16,1, çinko yüzde 11,4, nikel yüzde 10,3, bakır yüzde 8,7, kakao yüzde 4,5, kurşun yüzde 2,9, değer kazandı.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA DOĞAL GAZ KAZANDIRIRKEN, TEK KAYBETTİREN ALTIN OLDU



Ağustos ayında ise emtia grubu araçlarının 17 tanesi kazandırırken, 1 tanesi kaybettirdi.

Ağustos ayında yatırımcısına en fazla yüzde 46,2 ile doğal gaz oldu. Doğal gazı yüzde 15,4 ile gümüş, yüzde 12,1 ile nikel, yüzde 10,6 ile kakao, yüzde 10,5 ile çinko, yüzde 9,7 ile mısır izledi. ABD'de Laura ve Marco kasırgaları nedeniyle kısa vadeli arz endişeleri, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2019 sonu, Temmuz 2020, Ağustos 2020, kapanış fiyatları ve getirileri şöyle: