Ocak 2020 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı beklentisi nedir?

Ocak enflasyon rakamları için heyecan giderek artıyor. Enflasyon oranı beklentisi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat tarihinde rakamlar ile ilgili açıklama yapacak. Bu açıklamanın ardından şubat ayı kira artış oranı da belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklentisi ile ilgili açıklama yaptı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı amacıyla 30 Ocak saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal da bir sunum yapacak. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

ENFLASYON BE KLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklentisi ile ilgili açıklama yaptı. 2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklandı.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. Yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,84 ile son 3 yılın en düşük yıl sonu rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,74 ile AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 0,45'in üzerinde artış gösterdi. Yıllık enflasyon da 1,28 puan artarak yüzde 10,56'dan yüzde 11,84'e yükseldi. Böylece son 3 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu görüldü. 2017 ve 2018'de yıl sonu enflasyonu yüzde 11,92 ve yüzde 20,30 olmuştu.