Polonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 3 yılda 4 kat arttı

Polonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı son üç yılda 4 kat arttı. Polonya’nın başkenti Varşova’da bir çalıştay düzenleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu pazarı mercek altına aldı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, TÜROB’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ve THY iş birliğinde "Endless Turkey" temasıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonrası hazırlanan raporda, Polonya pazarının 880 bin turiste ulaştığına, bu talepte ağırlığın kıyı bölgelere yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Avrupa’da seyahat etme oranı en hızlı artan ülkeler arasında yer alan Polonya’nın Türkiye açısından da büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut yolcu ve talep potansiyeline karşın, iki ülke arasında hava yolu ile tarifeli seferlerle ulaşım sorunları sürüyor. Bu durum İstanbul başta olmak üzere potansiyelin değerlendirilememesine yol açıyor. ‘Turist var, uçak yok’ durumunu yaşıyoruz. Bu konuda çözümlerin ortaya konması Polonya’dan gelecek turist sayısını önemli oranda artıracaktır. Polonya en büyük turizm pazarlarımız arasına girebilir.”

"İSTANBUL’A SADECE 60 BİN POLONYALI GELDİ"

Varşova-İstanbul hattında charter uçuşlar yapılmasında herhangi bir engel olmadığını belirten Eresin, Türk firmaların bu hatta charter seferler düzenlemesini umut ettiklerini dile getirdi. 2014 yılında 510 bin ile rekor kıran Polonyalı turist sayısının 2016’da keskin bir düşüş yaşadığını hatırlatan Eresin, pazarla ilgili şu bilgileri verdi: