Polonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 3 yılda 4 kat arttı
Polonya’dan Türkiye'ye gelen turist sayısı, son 3 yılda 4 kat arttı. Elde edilen verilere göre, Polonya'dan gelen turist sayısı 880 bine ulaştı.
Polonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı son üç yılda 4 kat arttı. Polonya’nın başkenti Varşova’da bir çalıştay düzenleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu pazarı mercek altına aldı.
İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, TÜROB’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ve THY iş birliğinde "Endless Turkey" temasıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonrası hazırlanan raporda, Polonya pazarının 880 bin turiste ulaştığına, bu talepte ağırlığın kıyı bölgelere yönelik olduğuna dikkat çekildi.
Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Avrupa’da seyahat etme oranı en hızlı artan ülkeler arasında yer alan Polonya’nın Türkiye açısından da büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
“Mevcut yolcu ve talep potansiyeline karşın, iki ülke arasında hava yolu ile tarifeli seferlerle ulaşım sorunları sürüyor. Bu durum İstanbul başta olmak üzere potansiyelin değerlendirilememesine yol açıyor. ‘Turist var, uçak yok’ durumunu yaşıyoruz. Bu konuda çözümlerin ortaya konması Polonya’dan gelecek turist sayısını önemli oranda artıracaktır. Polonya en büyük turizm pazarlarımız arasına girebilir.”
"İSTANBUL’A SADECE 60 BİN POLONYALI GELDİ"
Varşova-İstanbul hattında charter uçuşlar yapılmasında herhangi bir engel olmadığını belirten Eresin, Türk firmaların bu hatta charter seferler düzenlemesini umut ettiklerini dile getirdi. 2014 yılında 510 bin ile rekor kıran Polonyalı turist sayısının 2016’da keskin bir düşüş yaşadığını hatırlatan Eresin, pazarla ilgili şu bilgileri verdi:
“2018’den itibaren pazar eski performansına ulaşmakla kalmadı, daha da yükseldi. Ancak 880 bin turistin sadece 60 bini İstanbul’a geldi. Amacımız talebi artırarak diğer bölgelere de yaymak. Ekonomik uçuş seçeneklerinin artması durumunda talep artacak ve İstanbul, İzmir, Ankara, Kapadokya, Sapanca ve Güneydoğu Anadolu gibi destinasyonlara da yayılacaktır. Çünkü böyle bir talep var.
Diğer turizm türlerinin de etkin tanıtılması gerekiyor. Kış turizmi, alışveriş turizmi ve spor turizmi öncelikli olarak ele alınmalı. 2017 yılında yurt dışına tatile çıkan Polonyalı turist sayısı 6 milyon olmuştu. Türkiye, Polonyalı turistlerin tercih sıralamasında 2017’de Yunanistan, Bulgaristan ve İspanya’dan sonra dördüncü sıradaydı. 2018 yılında Türkiye önemli bir sıçrama yaparak Yunanistan’dan sonra ikinci tercih oldu.”