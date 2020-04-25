NUN Okulları Online Kabul Süreci 2-3 Mayıs'ta!

NUN Okullarında, deneyimli akademik kadrosunun gerçekleştirdiği canlı ders anlatımları, tekrar dersleri ve video içerikleri ile zenginleşen NUN Kampüs Uzaktan Öğretim Platformu sayesinde öğrencilerin eğitim-öğretim süreci kesintisiz olarak devam ediyor. İlk kez öğrenci alım sürecini de online olarak gerçekleştirecek olan NUN Okulları, tüm altyapısını buna göre hazırladı.

NUN Okulları Kabul Süreci ana sınıfı ve ilkokul düzeyindeki öğrenciler için 2 Mayıs, Ortaokul düzeyindeki öğrenciler için ise 3 Mayısta gerçekleşecek. Öğrenciler ve aileler aktif internet bağlantısı olan akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden katılım sağlayabilecek. Öğrenci ile birebir canlı görüşme şeklinde gerçekleştirilerek süreç sırasında aileleri de yakından tanımak için farklı uygulamalar yapılacak.

NUN Okulları özgün müfredatı ile kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak gençler yetiştirirken eğitim planlamasını her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştiriyor. Bu sayede öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini sağlıyor.

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programını kendi müfredatı ile birleştiren NUN Okulları, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında “Tüketme, Üret!” felsefesiyle hareket ederek, yıl boyunca hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor.