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  3. Normalleşme sonrası 1 milyon kişi uçtu
18 Haziran 2020 Perşembe 02:10 | Son Güncelleme:

Normalleşme sonrası 1 milyon kişi uçtu

Normalleşme sonrası 1 milyon kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında 1-15 Haziran arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olduğunu açıkladı.

Karaismailoğlu “15 Haziran itibarı ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 oldu. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti” dedi.

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