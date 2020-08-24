Normalleşen işverene 1103 lira prim desteği

İşyerlerinde 1 Eylül itibarıyla yeni bir normalleşme süreci başlıyor. Kısa çalışma ödeneğinin ardından bu kez de normal çalışma sistemine dönenler için prim desteği verilecek. Bu kapsamda başvurular da bugün itibarıyla başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 mücadele sürecinde işyerlerine ve çalışanlara verilen desteği ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdüreceklerini, böylece istihdamı korumaya devam edeceklerini bildirdi. Selçuk, söz konusu desteğin yasalaşarak, 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsattı.

ÜÇ AYLIK SÜRESİ VAR



Normalleşme Desteği’nden, 1 Temmuz tarihine kadar kısa çalışma veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör işyerlerindeki, desteklerden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde yararlanabileceklerine dikkati çeken Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.”

12 MİLYARI BULABİLİR



Bakan Selçuk ayrıca, “Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve ağustosta çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos’ta (bugün) işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır” bilgisini paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre, hormalleşme desteği kapsamında yapılacak maksimum ödemenin 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

ÇALIŞANLAR İŞYERİNE DÖNMEKTEN MUTLU



Ticket Restaurant Edenred’in ‘Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması’ da, çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğuna işaret etti. Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 38’i işyerlerine geri döndü, yüzde 16.4 ise evden çalışıyor. ‘İşyerinize dönmekten mutlu musunuz?’ sorusuna çalışanların yüzde 49.5’i ‘çok mutlu’, yüzde 22.8’i ise ‘mutlu’ yanıtını verdi.

E-SGK KANALINDAN BAŞVURMAK YETERLİ



Normalleşme Desteği’nden yararlanacak işyerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını belirten Bakan Selçuk, işverenlerin izleyeceği adımları şöyle anlattı: “Normalleşme Desteği’ne başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.”