Nisan enflasyon 2019 tahmini nedir? Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon oranını açıklıyor. Bu orana göre birçok zam belli oluyor. Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor. 3 Nisan tarihinde açıklanan mart ayında enflasyon aylık 1.03 yıllık ise yüzde 19.71 olmuştu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

NİSAN EYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,33 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,94, en yüksek yüzde 2,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,13 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14,50, en yüksek yüzde 19,70 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış göstermişti.

MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Mart ayı enflasyon oranı 3 Nisan tarihinde açıklandı. Aylık 1.03 yıllık ise yüzde 19.71 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44, eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası %26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık %19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,28 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.