Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0252
  • 7,6832
  • 385.192
  • 99218.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Nisan ayından en fazla sarımsağın fiyatı arttı

Nisan ayından en fazla sarımsağın fiyatı arttı

Nisan ayından en fazla sarımsağın fiyatı arttı

Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. Nisan ayında zam şampiyonu sarımsak oldu. En ucuz ürün ise yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates izledi.

LİSTENİN ALTIN VAR 

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı. 

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı - Ekonomi haberleri

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.


Ambulans helikopterin inmesine izin vermedi!

Ambulans helikopterin inmesine izin vermedi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirus ilgisi

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı