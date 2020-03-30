Nisan 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan oranlara çevrildi. Nisan 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak konusu oldu. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Kira sözleşmesi Nisan ayında yenilenen kiracılara açıklanacak TÜFE oranlarından yüksek oranda bir zam yapılamayacak. Nisan 2020 kira artış hesaplamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NİSAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Nisan ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Nisan'da saat 10:00'da açıklanacak.

MART AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %13,94

Zam bedeli: 139,4 TL

Zamlı kira bedeli: 1.139,4 TL

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.