Nihat Zeybekci kimdir? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci kaç yaşında ve nereli?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 atama gerçekleşti. (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı. Peki, Nihat Zeybekci kimdir?

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma'dır.

Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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