Nihat Özdemir: 3 yıl icinde kulüpleri düzlüğe çıkarabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, “Yeni lisans sicil kurulu ile finansal fair play ortamını yaratabilirsek 3 yıl içinde kulüplerimizi düzlüğe çıkarabiliriz” dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Yusufeli Barajı’nı ziyaretinin ardında dönüş yolunda sohbet etme fırsatı bulduğumuz TFF Başkanı Özdemir, futbol ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

BORCU OLAN AZ HARCAYACAK

Kulüplerin mali yapılarını artık federasyonun denetleyeceğini hatırlatan Özdemir, 3 bankalar birliği temsilcisi, 3 yeminli mali müşavir ve bir hukukçudan oluşan lisans kurulunun bilançoları incelemeye başladığını, 2 Eylül’de her kulübün yıl boyunca ne kadar para harcayabileceğini açıklayacaklarını söyledi. Tüm harcamaları kapsayacak limitlerinin TFF’nin internet sitesinden ilan edileceğini vurgulayan Özdemir, “Borcu olmayanların daha yüksek harcama limiti olacak ama borcu olanlar daha az harcayacak” dedi.

YAPILANDIRMA SONUÇLANIYOR

Bankaların da yapılandırma görüşmelerini sonuçlandırma aşamasına geldiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: “Ziraat Bankası ve Denizbank bu görüşmeleri yapıyor. Dönem dönem mesela Şekerbank’ın alacağı varsa o da toplantılara geliyor. İlk yıl harcama limitlerini yüzde 30 aşabilirler. Gelecek yıl yüzde 15’e inecek. Üçüncü yıl ise esneme payı yok. Bu kurala uymazlarsa çok ciddi cezalar var uygulanacak.”

FLAŞ TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

Özdemir, Türk futbolunda çok flaş transferler döneminin bittiğini belirterek, “Kulüplerimiz de kısıtlama getirdi. Artık gidip büyük paralarla futbolcu almıyorlar. Serbest kalmış futbolcuları almaya çalışıyorlar veya kiralamaya gidiyorlar. Eskiden bir futbolcuya 6 milyon-10 milyon euro gibi rakamlar verip lisansını alabiliyorlardı” dedi.

TÜRK FUTBOL EKONOMİSİ 2 MİLYAR DOLAR

Türkiye'deki futbol ekonomisinin 2 milyar dolar civarında bir ekonomi olduğunu tahmin etttiğini vurgulayan Özdemir, futbol ekonomisinin de yüksek kur ve faizlerden negatif etkilendiğini söyledi. Özdemir, “Kulüplerimiz borçlu olduğu için bundan dolayı bilançoları bozuldu. Bir anda borç 8-10 milyar TL civarında olduğu düşünülürken 14 milyar TL’ye çıktı. Borçlardan dolayı kulüplerimiz ekonomik olarak bir sıkıntya girdiler. Dövizdeki dalgalanmanın kulüplerimize yüzde 30 civarında negatif etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

‘SÜPER KUPA’NIN REKLAM GETİRİSİ 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

14 Ağustos’ta Süper Kupa finalinin İstanbul’da oynandığını hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu: “42 bin seyirci vardı. Bunun 20 bine yakını ingilizdi. Bütün UEFA yetkilileri programdan, stadyumdan ve maçtan etkilendi. Bundan sonra da yapacağımız çok önemli bir organizasyon var. O da 30 Mayıs 2020’deki şampiyonlar ligi finali. Dünya ilgisi yönünden Süper Kupa finalinden çok daha önemli bir organizasyon. Süper Kupa 212 ülkede naklen yayınlandı ve 2 milyar kişi izledi. Türkiye’ye reklam getirisi 1 milyar TL’yi geçti. İngilizlerin maç için Türkiye’ye gelmesi de İstanbul’a 130 milyon euro bıraktı. Ama şampiyonlar ligi finali bundan kat ve kat daha büyük bir final. Belki 3 milyara yakın insan bu maçı izleyecek. Getirisi çok büyük olacak.”