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Netflix hedefini tutturamadı

Netflix hedefini tutturamadı

Netflix hisseleri ikinci çeyrek kazanç raporunu paylaştıktan sonra yüzde 12´den fazla değer kaybetti.

Hisseleri yıllık yüzde 26 değer kazanarak 4.92 milyar dolara kadar yükselen şirket, yeni kullanıcı hedefini tutturamadı. İkinci çeyrekte 2.7 milyon yeni kullanıcıya ulaşan Netflix 2018´in aynı döneminde 5.45 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Netflix açıklamasında, yeni hedefin 5 milyon yeni kullanıcı olarak belirlendi ve şöyle denildi:

"ABD´de ikinci çeyrekte abone sayımız değişmemiş olsada üçüncü çeyrekte yüksek artış bekliyoruz ki bunu çeyreğin ilk günlerinde de görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 7 milyon aboneye ulaşarak 2018´in aynı döneminde gerçekleşen 6.1 milyon abone sayısını geçmeyi bekliyoruz. Kullanıcılar televizyondan ayrılıp ciddi oranda internet dünyasına katılmaya devam ediyorlar."

(DHA)

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