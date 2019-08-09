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Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarını '200 milyon dolara' transfer etti

Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarını '200 milyon dolara' transfer etti

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss Netflix'e transfer oldu.

ABD merkezli Variety dergisine göre altı stüdyonun yer aldığı transfer yarışı bir süre sonra Netflix, Amazon ve Disney arasında üçlü bir açık artırmaya dönüştü.

Variety, ikiliye yüz milyon dolar ile bir milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir miktarın ödendiğini yazarken İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi bu bedelin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

Netflix yöneticisi Ted Sarandos "usta hikaye anlatıcılar" diye nitelediği ikiliyi kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"BİZE EVİMİZDE HİSSETTİREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Benioff ve Weiss, Game of Thrones'un yayıncısı olan HBO'ya teşekkürlerini ileterek, "HBO ile 10 yıldan uzun süren güzel bir dönem geçirdik ve bize kendimizi evimizde hissettiren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İkili, Netflix ekibiyle aynı 1980'ler film sahnelerini hatırladıklarını, aynı kitapları sevdiklerini ve aynı hikaye anlatma imkanlarından heyecan duyduklarını söyledi ve "Netflix bizi davet ettiği için onur duyuyoruz" dedi.

ABONE SAYISINI ARTIRMAYI PLANLIYOR

Netflix bu sayede dünya çapındaki abone sayısını artırmayı umuyor.

Şirketin abone sayısı yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin altında kalarak 2,7 milyon artış göstermiş, bu da Netflix hisselerinde yüzde 10 değer kaybına yol açmıştı.

HBO Game of Thrones'un öncesini anlatan bir diziyi en erken 2020'de yayına almaya hazırlanıyor.

Benioff ve Weiss, Game of Thrones dizisiyle 47 Emmy ödülü almış, 160 ödüle aday gösterilmişti.

Bir Star Wars üçlemesinin prodüktörlüğünü ve yazarlığını yapmakta olan ikili önümüzdeki ay 32 Emmy ödülü için daha yarışacak.

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