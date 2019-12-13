Nesneler 'Turkcell IoT Platform'la konuşacak

Turkcell, Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda kurumlara özel uçtan uca çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği Turkcell IoT Platform ile şirketlerin, altyapı yatırım maliyeti olmadan cihaz ve makineleri bulut aracılığıyla uzaktan yönetebilmelerine imkan tanıyor. Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG’nin yenilikçi çözümlerinin yer aldığı Turkcell IoT Platform, kurumlar ile uygulama geliştiricileri de bir araya getiriyor. Bu sayede bir yandan iş verimliliği artarken diğer yandan teknolojinin gücüyle rekabette bir adım öne geçiliyor.

VAZGEÇİLMEZ OLACAK

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Önümüzdeki yıllarda 5G’nin gelişiyle birlikte, bulut üzerinden çalışan servisler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek. Akıllanan ve birbiriyle konuşan cihazlar, iş yapış şekillerimizi de tümüyle değiştirecek” ifadelerini kullandı.

ENTEGRE ÇÖZÜMLERLE VERİMLİLİK SAĞLIYORUZ

Software AG EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Philippe La Fornara “Software AG olarak sunduğumuz entegre çözümlerle verimlilik sağlıyoruz. Bu yaklaşımla, Software AG müşterileri, IoT teknolojisinden yararlanarak gelirlerini artıryor, maliyetleri düşürüyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor” diye konuştu.