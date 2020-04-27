KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanmasını hedefleyen Nefes kredisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Nefes kredisi nedir, nasıl alınır? Nefes kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz" dedi.

NEFES KREDİSİ NEDİR, NASIL ALINIR?



Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.



NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.