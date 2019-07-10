Ne zaman emekli olurum? SSK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplama

Ne zaman emekli olurum? hem SSK hem BAĞKUR'dan emekli olacaklar tarafından araştırılıyor. Emeklilik gününü öğrenmek ve geleceğini buna göre tasarlamak isteyen vatandaşlar emeklilik zamanını sorguluyor. SSK, Bağkur ve emekli sandığı çalışanlarının emeklilik yaşı, bağlı oldukları kuruma göre değişiyor. E-Devlet üzerinden emeklilik yaşı hesaplama işlemleri yapılabiliyor. Siz de Ne zaman emekli olurum? diye merak ediyorsanız işte SSK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplama..

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilik zamanı ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet oluyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 sene da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler,

-Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

-Doğum Tarihiniz

-Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

-Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

-Fiili Gün Sayınız

-Yurtdışı Gün Sayınız

-3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ 2019?

Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak gerekmiyor. Borçlanma imkanı bulunuyor. Kadınlar 8 Eylül 1981'den önce işe girmişse 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor.

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

TELEFON ARACILIĞIYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI SORGULAMA

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170’i arayarak, telefon aracılığıyla emeklilik şartlarını sorgulamak mümkündür. Alo 170 SGK ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir numara olarak hizmet vermektedir. Alo 170’i aradığınız sırada yanınızda nüfus cüzdanınız bulunmanız faydalı olacak ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Alo 170’i arayarak; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Telefon aracılığıyla yapılabilen sorgulamaların yanı sıra Alo 170’in resmî web sitesi üzerinden online olarak sorgulama yapmanız da mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak, ‘Canlı Destek’ bölümüne tıklayabilirsiniz. Bu bölümden online olarak danışmanlarla yazışabilir, emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz. Bu hizmet online olarak 7/24 verilmekte olup dilediğiniz zaman danışmanlarla birebir görüşme şansı sunmaktadır.