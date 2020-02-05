Ne zaman emekli olurum? E-devlet 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama ekranı

E-devlet 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtı çalışan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri farklı oluyor. Emeklilik yaşı hesaplama 4A, 4B, 4C ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



4A EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4B EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4B(BAĞ-KUR) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet 4B emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4C EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4C(Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.





İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

TELEFON ARACILIĞIYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI SORGULAMA

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170’i arayarak, telefon aracılığıyla emeklilik şartlarını sorgulamak mümkündür. Alo 170 SGK ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir numara olarak hizmet vermektedir. Alo 170’i aradığınız sırada yanınızda nüfus cüzdanınız bulunmanız faydalı olacak ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Alo 170’i arayarak; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Telefon aracılığıyla yapılabilen sorgulamaların yanı sıra Alo 170’in resmî web sitesi üzerinden online olarak sorgulama yapmanız da mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak, ‘Canlı Destek’ bölümüne tıklayabilirsiniz. Bu bölümden online olarak danışmanlarla yazışabilir, emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.