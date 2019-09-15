'Nanoteknolojik porselenle dünyada referans olduk'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Turizmden, porselene, makineden seramiğe farklı sektörlerde yatırımları bulunan NG Grup, bu aralar tüm konsantrasyonunu ihracata vermiş durumda. NG Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral, porselen ve seramik ihracatında ciddi aşama kaydettiklerini, dünyaya tasarım satar hale geldiklerini anlatıyor. Kütahya Porselen’in dünyada porselen üretiminde nanoteknolojiyi kullanan ilk firma olduğunu vurgulayan Güral’la yeni yatırımlarını konuştuk.

NG Grup bünyesinde hangi markalar var?

Kütahya Porselen grubun amiral gemisi. 1989’da da Kütahya Seramik kuruldu. Yıllık 27-28 milyon metrekare seramik üretimimiz var. Sonrasında turizme girdik. 2008’de Sapanca, 2011 yılında da Afyon’daki otelimizi açtık. Sonra da NG Makine’yi kurduk. Şimdi anahtar teslim porselen firması yapacak konumdayız.

SAPANCA’YA 2’NCİ OTEL GELİYOR

Turizmde işler nasıl, bu alanda yeni yatırım planlarınız var mı?

Sapanca hep dolu. Afyon’da ise termal turizm yapıyoruz. Geçen yıl turizm grubunun cirosu 215 milyon TL oldu. Hizmet sektöründe yatırımlarımız sürüyor. Antalya’da 82 milyon euroluk otel yatırımımız sürüyor. 2020 yılında Sapanca’ya da mevcut otelimizin yanına toplam 160 milyon TL yatırımla yeni bir otel yapacağız.

Şu anda grup olarak sizin en önemli gündem maddeniz ne?

Bizim gündemimizde ihracat var. Nanoteknolojiyle ürettiğimiz ürünlerle çok iddialıyız. Bunu dünyada ilk biz hayata geçirdik. Ve şu anda porselen piyasasına referans gösteriliyoruz.

Nanoteknolojiyle ne yapıyorsunuz?

Bir makine aldık ve bunun için bizim Ar-Ge bölümümüz bir malzeme geliştirdi. Bu sayede nano boyuttaki boyaları direkt tabağa uyguluyoruz. Bu sayede doğal dokular, doğal desenler elde ediyoruz. Zor desenleri yüksek çözünürlükte uygulayabiliyoruz. Ve bu desenlerin bulaşık makinesinde dayanımı maksimum seviyede oluyor. Ayrıca bu ürün bize maliyet avantajı da sağlıyor.

AVRUPALI FİRMA 2 YIL ÇALIŞTI, YAPAMADI

Peki bu makineyi sizden başka alan firma olmadı mı?

Biz bu makineyi 2 yıl önce bir Avrupalı firmayla aynı anda aldık. Ama 2 yıldır ortaya bir ürün çıkaramadılar. Şu anda dünyada bunu bizden başka yapan yok. Bu teknolojiye geçen ama başarılı şekilde üretemeyen bir çok firma var. Hatta geçen hafta bizi İngiltere’ye davet ettiler, ‘üretim partnerleği yapabilir miyiz’ diye teklifte bulundular. Biz hem boya firmasıyla hem makine firmasıyla gizlilik anlaşması yaptık. Bir süre sonra bunu başkalarına da satmaya başlayacaklar ama yine de malzeme ve ön uygulama hattı bizde.

Bu ürünle birlikte ihracatınızda artış oldu mu?

Bu oldukça katmadeğerli bir ürün. Beyaz ürünü 1 TL’ye satıyorsak dekorlu ürünü 1.2 TL’ye satıyoruz. Şu an itibarıyla dekorlu üründe en az bir yüzde 30-40 artışımız var.

ŞİMDİ DE ‘ŞEKİLSİZLİK’ MODA

Peki porselende her yıl değişen bir moda var mı?

Evet aynen hazırgiyimdeki gibi porselenin de her yıl değişen bir modası var. Mesela eski yuvarlak tabaklar kalmadı. Artık şekilsizlik moda. Farklı farklı formlar ilgi çekiyor. Bir taraf uzun bir tarafı kısa tabaklar, şekilsiz fincanlar... Renkler ise tekstille paralel gidiyor. Bu sene hayvan temalı modeller trend oldu. Bizim aynı form üzerinde 3 farklı reçete olan tabaklarımız var. Bunların da trend olacağını düşünüyoruz.

Tabaklar tiyatro sahnesi yemekler oyuncu

Almanya’da bir şirketi satın almıştınız… Orada işler nasıl gidiyor?

Almanya’da 2004 yılında kapanan ve satışa çıkan Mitterteich markasını satın almıştık.Onun üretim hattını Türkiye’ye taşıdık. Bu markanın bize çok getirisi oldu. Sonra markayı biraz daha gençleştirmek adına Mitterteich 1400 diye yeni bir marka yarattık. Tasarımcı Defne Koz’la birlite 350 parçalık bir kolaksiyon hazırladık. Şubat ayında Frankfurt’ta düzenlenecek sektörün en önemli fuarında sergileyeceğiz. Bunun için tabakların tiyatro sahnesi, yemeklerin oyuncu olduğu bir konsept hazırladık.

Ev kadınları tabak çanağı netten alır oldu

Son yıllarda bağımsız mağazalar da açtınız. Kaç oldu sayı?

22 mağazamız var. Anladık ki üretim ve mağazacılık birbirinden çok farklı şeyler. Son birkaç yılda 8 mağaza kapattık. Ama yeni mağaza açılışarımız da oluyor. Geçen hafta Metropol AVM’de bir mağaza açtık. Biz 600 noktada, züccaciyelerde satılıyoruz. Ve tabii internet satışları çok önemli. Dünya değişiyor. Ev kadınları oturup internetten tabak çanak almaya başladı. Bu alanda ciddi bir fırsat var.

12 KİŞİLİK YEMEK TAKIMI ÇEYİZDEN ÇIKTI

İç piyasada porselen tüketiminde bir değişim var mı?

Son yıllarda trendler çok hızlı değişti. Artık insanlar evde pek misafir ağrılamıyor. ‘Dışarıda buluşup bir salata yiyelim, kahve içelim’ diyorlar. Ev pazarı yüzde 25-30 civarında daraldı. Bence bu geriye gidiş 10 yıldır sürüyor ama başlarda biz bunun gelmekte olduğunu göremedik. Artık insanlar evlenirken çeyiz olarak 12 kişilik yemek takımı almıyor bile. Yemek takımı satışları 5 yıl öncesine göre yarıya düştü.