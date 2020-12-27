Nakdi ücret desteği, ücretsiz izinde olan çalışanlara ödeniyor. Nakdi ücret desteği ile ilgili gelişmeler, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı olarak oluşturulan nakdi ücret desteği pandeminin devam etmesi nedeni ile belli bir süre için uzatılmıştı. Peki, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne zaman yatacak?

OCAK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı henüz belli değil. Ödeme tarihlerinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz Ekim sonunda nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Nakdi ücret desteği ile ilgili yeni bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.