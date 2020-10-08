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08 Ekim 2020 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme:

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.

AA'da yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bugün ve yarın yapılacağı açıklanan eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

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