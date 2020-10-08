Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.

AA'da yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bugün ve yarın yapılacağı açıklanan eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.