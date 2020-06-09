09 Haziran 2020 Salı 04:25 | Son Güncelleme:
Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin ‘Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinin dün başladığını duyurdu.
Selçuk ödemenin 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere yapıldığını hatırlatarak “Nakdi ücret desteği ödemelerini T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da gerçekleştireceğiz” dedi. Bu arada sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor.