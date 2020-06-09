Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Selçuk ödemenin 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere yapıldığını hatırlatarak “Nakdi ücret desteği ödemelerini T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da gerçekleştireceğiz” dedi. Bu arada sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor.