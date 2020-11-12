Nahçivan'a demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nahçıvan’a yeni demir yolu yapılacağını açıkladı. AA Editör Masası’na katılarak soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan’daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere” dedi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım tarihinde varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısıyla Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacak. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Türkiye de Azerbaycan üzerinden Uzakdoğu ve Orta Asya’ya bağlanmış olacak.

LİMAN İHALELERİ YAKIN



Demir yolu ağlarını fizibilitelere göre planladıklarını belirten Karaismailoğlu, “Yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız” dedi. Demir yoluyla taşınan yıllık 30 milyon ton yük miktarını, 2023 itibarıyla 45 milyon tona, 2028’de ise 150 milyon tona çıkarmayı hedefledikleri ifade eden Karaismailoğlu, “Üretimin ve yükün nerede olduğu belli. Hızlı bir şekilde ihalelerimizi yapıyoruz” dedi. Limanların demir yollarına bağlanmasıyla ilgili bilgi de veren Karaismailoğlu, “Hatay’da İskenderun Limanı, Mersin’de Mersin Limanıyla ilgili, kuzeyde ise Filyos Limanı, İzmir’de Alsancak Limanı ve Çandarlı Limanı’yla ilgili planlarımız var. Yakında ihalelerimizi duyacaksınız” ifadesini kullandı.

5B İLE 56 GİGABAYT İNTERNET HIZI



TÜRKSAT 5B uydu imalatlarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, “5A uydumuz aralık ortasında fırlatılacak. 5B’yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak” dedi. İstanbul Havalimanı’nda 5G altyapısının oluşturulduğunu belirten Karaismailoğlu, “Zamanı geldiğinde 5G’ye katılacağız” dedi.

SANAYİCİYE MÜJDE



LOJİSTİK MALİYETLERİ %10’UN ALTINA İNECEK



Bakan Karaismailoğlu, lojistik koridorların birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum. Sanayi, OSB alanlarını demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Ayrıca limanları da demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz.” Karaismailoğlu, demir yolu altyapısını üretimin olduğu bölgelere getirmek için planlar yaptıklarının altını çizdi.

GAYRETTEPE-HAVALİMANI METROSUNA 130 YERLİ TREN



Bakan Karaismailoğlu, ayrıca şunları söyledi: “Pandemi döneminde, mart ayından bu yana toplam yatırım miktarımız 5.7 milyar dolar. Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik. THY, günlük 591 uçuşla Avrupa’nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa’da 4’üncü oldu. Gayrettepe-Havalimanı metrosu için ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara’da imal edilecek.”