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  3. Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder

Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder

Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘ömür boyu nafaka’ uygulamasının, süre sınırlaması getirilerek yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yelda GÖKDAĞ

MHP’nin ‘nafakada beş yıllık sınır’ önerisini de değerlendiren Selçuk, “Kimseyi mağdur etmeyen bir sistem arayışındayız. Nafakaya beş yıllık sınır getirilmesi kadını mağdur eder. Sistemin kimseyi mağdur etmemesi gerekiyor. Bunun arayışı içindeyiz. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma tamamlandıktan sonra teklif olarak TBMM’ye sunulacak” dedi. 

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