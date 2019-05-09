Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder

Yelda GÖKDAĞ

MHP’nin ‘nafakada beş yıllık sınır’ önerisini de değerlendiren Selçuk, “Kimseyi mağdur etmeyen bir sistem arayışındayız. Nafakaya beş yıllık sınır getirilmesi kadını mağdur eder. Sistemin kimseyi mağdur etmemesi gerekiyor. Bunun arayışı içindeyiz. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma tamamlandıktan sonra teklif olarak TBMM’ye sunulacak” dedi.