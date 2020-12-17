Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın 2021 yol haritasını çizdi! Enflasyona karşı sıkı ve kararlı politika

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek 2021’in ‘Para ve Kur Politikası’nı açıkladı. Böylece 2016 yılından bu yana ilk kez para ve kur politikası basın toplantısıyla duyurulurken Ağbal toplantıda ‘enflasyonla kararlılıkla mücadele’ vurgusu yaptı. Ağbal “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Merkez Bankası olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ



“Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur” diyen Ağbal kur ve emtia fiyatlarının enflasyon için risk oluşturduğunu belirterek “Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. Para politikası kararlarımız fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır” diye konuştu. Ağbal “2021 yılı sonu için ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9,4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. 2021 hedeflerinin tutturulması için elimizdeki tüm araçları kullanacağız” ifadelerini kullandı.

12 TOPLANTI YAPILACAK



Gelecek yıl 12 toplantı yapacaklarını söyleyen Ağbal enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğunu da belirti. Ağbal “Merkez Bankası için 2021 önemli bir yıl. Yüzde 5 enflasyon hedefine varılması için politika duruşumuzda sıkı bir duruş sergileyeceğiz. Bütün riskleri dikkate alıyoruz” dedi. Ağbal “Yurt dışı tasarrufların Türkiye’ye gelişinin sürekliliğini, kalıcılığını ve gücünü yakından izleyeceğiz. Gelecek yıl döviz rezervlerini artıracağız. Ekonomistlerle, paydaşlarla çok daha yakın olacağız. 2021 yılında Merkez Bankası, bankalarla swap işlemlerini yapmaya devam edecek” diye konuştu.

AĞBAL’IN MESAJLARI DOLARI AŞAĞI ÇEKTİ



Hafta başından bu yana sakin seyreden döviz kurları, Naci Ağbal’ın dünkü ‘2021 Para Politikası’ sunumunda verdiği mesajlarıyla birlikte düşüşe geçti. Önceki gün 7.84’lerde olan dolar, Ağbal’ın piyasa dostu ve yapıcı açıklamaları sonrası 7.76’ya kadar çekildi. Ardından bir miktar yükseldi. Borsa ise yüzde 0.8 artışla rekor kırdıktan sonra günü yüzde 0.21 düşüşle kapattı.

KURDA AŞIRI DALGAYA MÜDAHALE EDİLECEK



Ağbal, 2021’de fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda TL ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti. “Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecek” diyen Ağbal, “Kurlar serbest piyasa koşullarında oluşacak, TCMB olarak kurların yönünü belirleme amaçlı alım satım yapılmayacaktır. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk, aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunulacaktır” diye konuştu. Ağbal, TL varlıklara yatırımın artacağını da belirtti.

RİSK PRİMİ DÜŞTÜKÇE TL’YE GÜVEN ARTIYOR



Ekonomide ‘yeni dönem’le birlikte atılan adımlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı reform süreciyle ülke risk primi göstergesi CDS’lerde de önemli iyileşmeler yaşanıyor. Ekim ayını 548 baz puandan kapatan Türkiye’nin 5 yıllık risk primi göstergesi CDS dün 354 baz puana çekildi. Bu düşüş trendi, Türk varlıklarına olan güveni de artırıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Gelişen Piyasalar Avrupa Araştırma Birimi Başkanı Uğraş Ülkü, piyasa güvenine bağlı olarak Türkiye’nin risk priminin daha da düşebileceğini söyledi.