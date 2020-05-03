N95-N99 maskelerin filtresi de yerlileştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığını belirterek, “Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık. Öncelikle tabii ki kendi insanımızın ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Bakan Varank, Akit TV’de katıldığı programda, Türkiye’nin Kovid-19’a karşı yerli ürünlerle verdiği mücadeleyi anlattı. Yüksek koruma sağlayan N95 ve N99 maskelerin yerli olarak üretilmesine karşın bunların içindeki filtrelerin ithal edildiğini anlatan Varank, şunları söyledi:

SERİ ÜRETİMİ TAKİPTEYİZ



“Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir hocamız ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden bir ekibimiz bu maskelerin içindeki filtreyi de yerli olarak üretmeyi başardı. Bunun da seri üretimi için altyapı kurulum ve yatırım çalışmalarını takip ediyoruz.” Yerli solunumun cihazının, Ar-Ge ekosisteminin ne kadar başarılı olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Varank, cihazın muadilleriyle karşılaştırıldığında gerçekten başarılı bir cihaz olduğunu söyledi. Varank, “İnşallah mayıs sonuna kadar da 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

AVANTAJLARI GÖRDÜK



Bakan Varank, yurtdışında çok başarılı bilim insaları olduğunu ve bunların Türkiye’ye dönüşünü önemsediklerini dile getirerek, bu dönüşleri sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bütün bakanların koordinasyon içinde çalıştıklarını vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantajlarının özellikle kriz dönemlerinde daha iyi görüldüğünü ifade etti.

55 ÜLKEYE KORUYUCU EKİPMAN GÖNDERİLDİ



TEMEL ihtiyaç malzemeleri konusuna da değinen Varank, başka ülkelerin Türkiye’den özellikle koruyucu maske, tulum, gözlük, eldiven, dezenfektanla ilgili talepleri olduğunu anlattı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı yardımlarla ‘veren el’ konumuna geldiğini belirten Varank, bugüne kadar 120 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini, 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderildiğini bildirdi. Varank, Türkiye’nin malzeme ihtiyacı olmadığı ve gücü yettiği müddetçe söz konusu yardımların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sürdürüleceğini dile getirdi.

YERLİ OTODA ERTELEME YOK



Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Varank, salgın sebebiyle ufak tefek oynamalar olacağını söyledi. Varank, “Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda bir öteleme yok. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyor” dedi. Varank, TOGG’un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tesciliyle yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

