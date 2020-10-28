Muvazzaf Subay Temini başvuruları ne zaman? Muvazzaf Subay maaşı ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini başvurularının başlatıldığı duyuruldu. Ön başvuruların kabul edildiği subay temini için adaylar şartların neler olduğunu ve ne kadar maaş verildiğini araştırmaya başladı. İşte ilanda yer alan detaylar...

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MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini Ön başvuru için son tarih 10 Kasım 2020 (saat 23.59) olarak belirlendi.

MUVAZZAF SUBAY MAAŞI NE KADAR?

Muvazzaf Subay maaşları birçok etkene göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle başvurunuz onaylandıktan sonra Bakanlığın ilgili birimlerinden maaş hakkında bilgi alabilirsiniz.

MSB MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ İLANI

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 10 Kasım 2020 (saat 23.59)'dur.

2. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.

3. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.

4. Başvurduğu branş için kılavuzda uygun Tablo (TABLO 1-3) ve geçerli (2016-2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir.

5. İngilizce ve Almanca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019) dahil başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puana sahip olanlar başvuru yapabilecektir. Söz konusu dil puanı olmayan adayların başvuru yapmaması gerekmektedir.

6. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puana sahip olanlar sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Şehit/gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru ekranında Şehit/Gazi yakını bilgilerinden yüklemesi gerekmektedir.

8. Başvuru kılavuzunda adaylardan ön başvuru sırasında sistem üzerinden yüklenmesi istenen belgeleri yüklemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru yapan adaylar "aşağı-yukarı" tuşlarını kullanarak tercih sıralarını belirleyecektir.