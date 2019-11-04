Muvazzaf Subay ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB Muvazzaf Subay Temin sonuçları sorgulama

Muvazzaf Subay alımı sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce kişi tarafından aratılıyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın adaylar arıyordu. Muvazzaf Subay alımı sonuçları sorgulama sayfasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

MSB MUVAZZAF SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce kişi tarafından merak edilen Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay Alımı sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten Muvazzaf Subay Temin ön başvuru sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da

terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.